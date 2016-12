Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

1/ Le rendez-vous d’Antony et Mélanie a porté ses fruits



Après une bonne nuit de sommeil, les deux cœurs brisés font le point sur leur relation dans le cadre idyllique d’un bassin naturel alimentée par une cascade. « J’ai envie d’être avec toi », confesse alors Mélanie. Une déclaration qui fait fondre définitivement Antony. « Officiellement, on est de nouveau en couple et cette fois-ci pour très longtemps », se réjouit le Marseillais. Et les cœurs brisés semblent eux aussi ravis de cette nouvelle : car la guerre Antony/Mélanie est bel et bien finie !



2/ Lakhdar, cœur brisé de la semaine



Félicité pour sa belle semaine dans la Villa, Lakhdar hérite d’un bracelet bleu donné par Lucie aux cœurs brisés les plus méritants. Une juste récompense pour celui qui est parvenu à mettre ses peurs de côté pour de nouveau faire confiance à Naëlle. Idem pour Antony, récompensé pour son attitude adulte avec Mélanie. Quant à Steven, qui a complètement raté son premier coaching, la love-coach le considère en phase de « prise de conscience » et ne lui donne donc pas de bracelet. Fort logiquement, c’est Lakhdar qui hérite du titre de « cœur brisé de la semaine ».



3/ Martika débarque dans la Villa…



La Villa accueille un nouveau cœur brisé : il s’agit de Martika, qui avait déjà participé à l’émission l’année dernière mais qui a demandé à réintégrer l’aventure pour la saison 2. Sa problématique : elle est toujours déçue des hommes. Une arrivée pas au goût de tout le monde visiblement. Naëlle lui reproche notamment des propos tenus à l’époque où elle participait au Bachelor. Malgré les excuses de Martika, la Bachelorette reste très froide avec la nouvelle arrivante. Glaciale même. « Il y a un feeling qui passe pas », explique-t-elle.



4/ … a déjà des vues sur Antho…



A peine arrivée, la longiligne Martika fait comprendre à Antho qu’il lui plaît bien. Un choix qui n’est évidemment pas vraiment du goût d’Anaïs. La bouillante Marseillaise ne compte pas se laisser marcher sur les pieds, malgré la présence envahissante de Martika, venue « en mode séductrice » dans la Villa. Sous les yeux d’un Antho dépassé par les événements, Anaïs va au clash et met en garde Martika : elle a plutôt intérêt à laisser son chéri tranquille.



5/ … et part en date avec tous les garçons !



Pour fêter son arrivée dans la Villa, Martika a droit à une sortie en compagnie des six cœurs brisés de son choix. Et la brune choisit d’aller jouer à la pétanque avec… tous les garçons ! Cette décision ne manque évidemment pas de faire réagir les filles, révoltées par cette attitude. Restées entre elles à la Villa, elles imaginent un stratagème pour faire enrager les garçons à leur retour : elles leur font croire qu’elles sont sorties en date avec des prétendants, non sans s’être faites belles et sexy pour l’occasion. Une blague qui pourrait bien tourner au vinaigre !