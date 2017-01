Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 a diffusé un nouvel épisode de « La Villa des Cœurs Brisés ». L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux rebondissements. Au programme : Martika plus in love que jamais et des mises au point salées.

1/ Lucie fait la morale à Eddy

Eddy et Graig ont rompu. Une décision radicale qui n’a pas plu à Lucie. Énervée par l’attitude du cœur brisé, la jeune femme s’entretient en privé avec lui pour le recadrer, essayer de comprendre ce qui n'a pas été et pourquoi le prétendant a rejoint la France. "Tu as été à peine poli avec lui", lui lance la love coach. Pour elle, l'ancien candidat de Secret Story a manqué de tact avec Graig, venu exprès pour le rencontrer. "Moi je vous fais venir des prétendants qui traversent l’océan pour venir vous voir et je pense que le minimum de respect à avoie avec eux, c’est de se comporter de manière agréable et accueillante", conclut-elle. Mais pour le danseur, il n’a rien fait de mal. Il ne se remet donc pas en question.

2/ Anaïs missionne Steven

Très attiré par Martika, Steven en parle avec Anaïs. Tout le monde le sait, les relations entre la jolie brune et la Marseillaise ne sont pas au beau fixe. C’est la raison pour laquelle la meilleure amie d'Eddy décide de confier une mission au beau gosse. "Je te demande une mission, continue à jouer un peu avec elle pour l’éloigner de nos mecs et pour se venger de ce qu’elle a pu me faire". Un pari que l’ancien Prince de l’amour relève sans hésitation aucune. Mode vengeance : ON.

3/ Martika et Thomas officialisent !

In love de Thomas, Martika le retrouve pour une séance sensuelle au spa. Et les compliments entre les deux cœurs brisés fusent. La jeune femme décide de masser le beau gosse, histoire de palper ses muscles saillants. "Thomas a un corps de rêve, je commence à avoir très chaud et je ne sais pas ce qu’il va se passer", avoue la jolie brune. Après le massage, les deux cœurs brisés prennent un bain romantique. L’occasion pour les deux tourtereaux de faire le point sur leur sentiment. Et ce qui devait arriver, arriva. Les deux cœurs brisés se sont échangés plusieurs baisers langoureux. C’est Anaïs qui va être contente !

4/ Une mise au point s’impose pour Naëlle et Lakhdar

Eddy et Lakhdar avaient pour mission de faire sortir Naëlle de ses gonds. Un exercice orchestré par Lucie afin de tester les nerfs de l’ancienne Bachelorette. Pour la love coach, ce petit jeu est un succès. Elle ne s’est pas énervée et est restée calme. Par contre, elle avoue s’être braquée envers Lakhdar car ce dernier devait changer de pièce à chaque apparition de sa belle. En temps normal, la jeune maman se serait énervée et n'aurait pas contrôlé ses paroles. "J’ai vraiment l’impression d’avoir évolué. J’ai des comportements que je n’aurais pas eus avant et je m’aperçois que la vie est plus facile quand je mets ma fierté de côté !", confie-t-elle. Bravo Naëlle !

5/ Mélanie et Antony ne se connaissent pas…

Nathalie et Eddy proposent une soirée quizz spécial couple. Une occasion unique pour les cœurs brisés de savoir s’ils se connaissent vraiment ou pas. Et c’est Naëlle et Lakhdar qui remportent le premier prix : une nuit romantique dans la villa des amis et un petit-déjeuner offert le lendemain matin. Mélanie et Antony finissent dernier du classement. Le jeune homme n'a pas la moindre idée de la couleur préférée de sa belle et la jolie blonde ne connaît pas l'activité préférée de son chéri dans la Villa...

Vanessa Lawrens présente son nouveau chéri dans le Débrief !