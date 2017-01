Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Mélanie quitte la Villa !

Le couple Mélanie/Antony n’est plus. Un coup dur pour la jolie blonde qui était très attachée à lui. Pour Lucie, la love coach, ce départ est synonyme d'échec. "J’ai échoué dans mon coaching. Il part, tu pars, le coaching n’est pas terminé. Je suis autant en colère contre toi que contre moi-même, avoue-t-elle. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Il y a une ambivalence chez toi assez incroyable, il faut que tu montres les choses pour te rattraper", conclut l’experte en amour. "Il est parti à cause de moi, à mon tour de partir", confie la jolie blonde en pleurs. Parviendra-t-elle à recoller les morceaux avec Antony en France ? L’ancienne Bachelorette peine à y croire. Les adieux avec ses amis sont déchirants, mais le meilleur reste à venir.

2/ Thomas fait son entrée dans la Villa !

Martika décide de parler de sa relation avec Thomas à Nathalie, sa grande copine. La doyenne de la Villa se réjouit pour son amie. Elle l’enjoint donc à le faire venir dans la maison. Une décision que la jolie brune approuve et que les autres cœurs brisés valident. "Les autres habitants ont l’air intéressé par ce que je leurs dis. Je me sens intégrée et ça me motive encore plus à le voir et à avancer avec lui", confie la jolie brune. Même Anaïs approuve l’idée. La Marseillaise propose à son ennemie de tester son prétendant. Eddy va jouer le rôle de la maman de Martika et Vincent le beau-papa. Une séquence à hurler de rire !

3/ Les cœurs brisés testent Thomas

On dit souvent que les premières impressions sont les bonnes. Aussitôt arrivé, le beau gosse est soumis aux tests des cœurs brisés. Dans un temps limité, le jeune homme doit dresser une table romantique pour Martika. Une activité ludique que le prétendant prend avec humour. Aidé d’Antho, il relève le défi haut la main sous les yeux ébahis d’Eddy alias Loana. Dernière épreuve : le poème. Là encore, le jeune homme excelle. Il intègre donc sans hésiter la maison des amis sous les applaudissements de tous.

4/ Cécile se fait discrète…

Naëlle, Lakhdar, Eddy, Nathalie, Vincent et Cécile ont passé l’après-midi à danser la bachata en compagnie d’un professeur de danse. Très rapidement, Eddy trouve la jolie brune intimidée, voire effacée. "Je trouve que Cécile n’était pas dedans, elle était plate. Oui j’ai osé le dire", confie-t-il à la caméra. Au retour, le meilleur ami d'Anaïs n’hésite pas à en parler au principal intéressé. Des réflexions que l’éternel séducteur entend. "J’espère qu’elle va se révéler et montrer qui elle est au fond", avoue-t-il confiant.

5/ Eddy met les choses à plat avec Cécile

Après en avoir parlé avec Anaïs, Eddy décide de prendre Cécile à part afin de mettre les points sur les "i". "On a envie que notre pote Vincent voit autre chose. Il lui faut une fille de caractère, tu en as mais peut-être pas assez", avoue la tornade Marseillaise. "Ça va venir avec le temps", avoue Cécile qui prend les conseils des deux cœurs brisés positivement. La jeune femme réussira-t-elle à s’ouvrir aux autres et à celui qu’elle aime ?