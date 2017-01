Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Naëlle et Lakhdar quittent la Villa des Cœurs Brisés

"A la base, on est tous venus dans l'optique de résoudre un problème. Moi à ce stade-là, ma problématique elle est réglée et j'ai été le premier à dire que dès que j'aurais résolu ma problématique amoureuse je partirais. Avec Naëlle, on part ce soir", déclare Lakhdar. "On part, parce qu'on est heureux et amoureux", enchaîne la Bachelorette. Mais, émotive, Jazz ne peut contenir ses larmes. "Ce sont des larmes de tristesse. Je sais que Lakhdar va être heureux, mais j'aurais voulu qu'il soit heureux ici, avec moi", confie-t-elle. Après la soirée blanche organisée par le couple, puis des adieux déchirants, les deux tourtereaux quittent la République dominicaine, plus amoureux que jamais.

2/ Martika a le béguin pour Antho et Vincent

A l'occasion de la soirée blanche, Martika se dévoile. "Avec Vincent, on se cherche un petit peu, mais j'ai un coup de cœur pour Antho, j'aime son âme, c'est comme ça. Après j'aime le côté charmeur et séducteur de Vincent", confie la belle italienne qui est un peu perdue. Peu réceptif aux avances de la jolie brune, Antho s'éloigne. Sa rupture avec Anaïs n'arrive pas à passer...

3/ Le nouveau (faux) date de Nathalie qui va faire sensation

Nathalie a un nouveau rendez-vous amoureux, enfin ça, c'est ce qu'elle croit. En faisant la connaissance du séduisant Smaïl, la jolie brune était à mille lieues de savoir que ce dernier est en fait venu jusqu'en République dominicaine pour... Eddy ! Lucie propose à la doyenne de l'aventure de faire semblant d'être en couple avec le beau gosse pour faire jalouser le meilleur ami d'Anaïs. Une mission périlleuse que la brunette accepte sans hésiter. "Elle a l'air d'être une bonne joueuse, donc on va jouer le jeu à fond", déclare Smaïl. Les ennuis commencent ! A peine de retour de son date, l'ex de Vivian ne cesse de complimenter le beau gosse qu'elle vient de rencontrer. Et foufouna ne cache pas sa jalousie. "Elle m'énerve Nahalie, c'est tellement mon style", déclare-t-il.

4/ Orlando débarque dans la Villa

Le coup de cœur de Jazz, Orlando, débarque dans la Villa des Coeurs Brisés. Excitée, la jeune femme ne demande même pas l'approbation de ses amis. "C'est culotté, mais en même temps, cela prouve que j'ai évolué ici", confie la brunette. Après une mise en garde par son ami Vincent, Jazz s'apprête à accueillir son prétendant. "Prends ta valise et rejoins-moi à la Villa", lui envoie-t-elle par SMS.

5/ Un nouveau cœur brisé dans la Villa

Vous l'avez reconnu ? Il s'agit bel et bien de Flo ! Le beau gosse, qui s'est illustré dans l'émission La Belle et ses Princes fait irruption dans la Villa. Surpris, Antho ne s'attendait pas à le voir débarquer dans l'aventure. Mais il n'est pas le seul à se réjouir de l'arrivée du beau gosse. Eve semble avoir déjà jeté son dévolu sur le bellâtre... Le début d'une nouvelle histoire d'amour ?