Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ils ne s'aiment plus. En quittant la Villa des Cœurs Brisés plus tôt que prévu, Naëlle et Lakhdar voulaient construire leur vie à deux loin des caméras et de l'agitation de la République dominicaine. Mais, leur histoire d'amour n'aura pas survécu après l'émission de télé-réalité. Pour autant, les deux ex se sont revus à l'occasion d'une soirée très spéciale : les melty Future Awards. Sur le red carpet, les deux anciens amoureux ont pris la pose pour les photographes. Et ils n'étaient pas les seuls... Flo, Jazz et Antony étaient aussi présents lundi soir pour la cérémonie qui met à l'honneur celles et ceux qui ont fait l'année 2016. Soignés de la tête au pied, les anciens cœurs brisés ont fait grimper la température au Grand Rex.

Flo, Jazz... où en sont-ils ?

Venu avec une problématique assez claire, Flo n'a toujours pas trouvé l'amour suite à son passage dans la Villa des Cœurs Brisés. "Je n'ai toujours pas trouvé l'amour à l'heure actuelle. Je suis toujours célibataire, toujours à la recherche de l'amour, c'est compliqué, c'est pas facile, car on est exigeants et j'arrive à un âge où je n'ai plus envie de me tromper, donc si je dois faire le grand pas, il faut que je sois sûr à 100 %", a-t-il confié.

Quand à Jazz, sa relation amoureuse avec Orlando a aussi pris fin après la Villa. "C'est quelqu'un avec qui ça aurait pu marcher [...] Aujourd'hui, on n'est plus ensemble car c'es très compliqué d'être avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue et qui a une culture différente", a-t-elle avoué à MYTF1. Mais, la jeune femme n'est pas à plaindre pour autant. Grâce aux coachings de Lucie, la jolie brune a trouvé chaussure à son pied et est plus "heureuse que jamais".