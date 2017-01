Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ La déclaration d'amour d'Orlando à Jazz

Très timide au sein de la Villa, Orlando décide de laisser parler son cœur devant tout le monde. "Aujourd'hui je suis ici pour Jazz. J'ai envie de dire que c'est la femme de ma vie. Jazz est apparue dans ma vie comme une étoile tombée du ciel et je veux rester avec toi sincèrement, construire une famille". Des paroles touchantes qui émeuvent aux larmes le cœur brisé. La jeune femme est touchée par les dires de son chéri.

2/ Fidèle ou infidèle ?

Après avoir passé la nuit ensemble, l'heure est venue pour Eddy et Smaïl d'attaquer la journée par un petit-déjeuner. L'occasion rêvée pour les deux tourtereaux de continuer la discussion qu'ils ont eu la veille. Lorsque Smaïl demande au meilleur ami d'Anaïs s'il est fidèle en amour, ce dernier répond que non. "Quand je ne suis pas amoureux de la personne, je ne suis pas fidèle", glisse-t-il. Ce dernier ne s'attendait pas à cette réponse. Très vite, un froid s'installe entre les deux hommes. Mais, très vite, les sentiments prennent le dessus. Les deux tourtereaux parient sur lequel des deux craquera le premier et embrassera l'autre. Le jeu de séduction s'est bel et bien installé entre eux.

3/ Martika et Tony : c'est caliente !

A l'occasion d'une sortie à la plage, Martika et Tony se rapprochent... un peu trop. In love de son prétendant, elle décide de réaliser sur lui un massage très sensuel. Nathalie, qui assiste à la scène estime que l'alchimie entre les deux protagonistes est parfaite. Après joué avoir au jeu du "je te tiens tu me tiens", les deux cœurs brisés s'embrassent sur la bouche. Un nouveau couple au sein de la villa ?

4/ Eve et Flo sont-ils allés trop vite ?

Prise de remords, Eve décide de s'expliquer avec Flo. "Je pense qu'on a été trop vite tous les deux. Je ne peux pas me permettre de t'embrasser et t'interdire d'aller voir des date", explique-t-elle au beau gosse. Cette conversation, sincère est approuvé par Flo, qui comprend la jeune femme qui ne lui souhaite "que de belles choses" pour le futur. Pour rappel, Flo est rentrée dans la villa des cœurs brisés pour régler ses problèmes d'infidélité.

5/ Kevin plaît-il à Nathalie ?

Hier soir, Nathalie s'est rapprochée de Kevin, au point de l'embrasser pendant toute la soirée. Et sur la plage, l'alchimie entre les deux tourtereaux n'est plus à prouver. Mais la jeune femme se met des barrières, compte tenu de l'âge de son prétendant. "Kevin est très mignon, je le trouve charmant, mais je ne le trouve pas très à l'aise. Ça devient compliqué pour moi de sortir avec des hommes plus jeunes et j'en ai pas forcément envie", avant de conclure "la beauté ça ne fait pas tout !" Les coaching de Lucie semblent porter leur fruit !