Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

La Villa des Cœurs Brisés, c'est terminé ! Un bilan s'impose donc. Après près de 3 mois d'aventure, il est temps pour les cœurs brisés restants de rentrer en France et d'appliquer les nombreux conseils prodigués par Lucie, la love coach… Quels sont ceux qui sont rentrés seuls ? Qui, au contraire, a suivi les conseils de Lucie et est aujourd’hui amoureux ?

1. Mélanie et Antony : une love story née dans la Villa



Mélanie et Antony sont les premiers à s'être mis en couple dans la Villa des Cœurs Brisés. Au bout de deux jours d'aventure, les deux célibataires s'embrassent et officialisent leur relation. Mais tout n'est pas simple pour les deux cœurs brisés. Venus avec des problématiques très lourdes, les deux tourtereaux s'écharpent à plusieurs reprises devant les autres habitants. Trop excessive, trop possessive, "Mélanight" a un comportement qui agace le beau brun... Plus terre-à-terre, ce dernier ne se prend pas la tête et vit au jour le jour. Agacé par les nombreuses piques des autres habitants au sujet de son couple jugé trop borderline, la jolie blonde craque et s'en prend à Vincent. Un comportement inacceptable pour Antony qui décide de quitter l'aventure. "Mon coaching touche à sa fin, je préfère partir maintenant". Blessée, l'ancienne Bachelorette part du jeu dans la foulée. De retour en France, les deux tourtereaux ont préféré en rester là.

2. Julien et Vanessa : une problématique bien particulière...

Venus régler leurs différends dans la Villa des Cœurs Brisés, le couple formé par Julien et Vanessa n'a pas tenu le choc, une fois rentré en France. Séparés, c'est donc seuls qu'ils continuent leur chemin, mais pas pour très longtemps. Aujourd'hui, Vanessa a trouvé l'amour. C'est avec Gabbano, un candidat de télé-réalité qu'elle coule aujourd'hui des jours heureux. Sur les réseaux sociaux, les deux amoureux s'affichent plus in love que jamais, multipliant les déclarations amoureuses et autres clichés de leurs vacances de rêve sous le soleil. Julien, quant à lui, n'a pas perdu de temps. Les internautes ont pu découvrir qu'il s'est mis en couple avec... Martika. La Monégasque qui croyait à son histoire d'amour avec Tony s'est finalement jeté sur l'ex de Vanessa Lawrens. Les coachings de Lucie auront permis aux deux ex de se concentrer sur une chose principale : leur bonheur.

3. Naëlle et Lakhdar : je t'aime moi non plus

Ils ont mis du temps, mais finalement, le jeu en a valu la chandelle. Après des jours entiers de coaching avec Lucie, Lakhdar a finalement sauté le pas et a déclaré sa flamme à Naëlle, l'ancienne Bachelorette au tempérament de feu. Mettre sa fierté de côté n'aura pas été simple pour la jolie brune, mais l'amour a vite pris le dessus. A coup de soirées romantiques au clair de lune et de déclarations enflammées dans la villa, les deux amoureux ont finalement su tirer profit des enseignements de la love coach. Aujourd'hui, les deux amoureux ne sont plus ensemble mais ils tirent des leçons des enseignements de Lucie. Naëlle a su canaliser son impulsivité et croque aujourd'hui la vie à pleine dent. Lakhdar a réappris à faire confiance à une fille après avoir été trompé par sa copine.

4. Eddy et Smaïl : une love story inattendue

A la base, Smaïl était venu pour Nathalie, enfin pas tout à fait ! En intégrant la Villa des Cœurs Brisés, le jeune homme voulait rendre jaloux Eddy. Grand, musclé, viril... Smaïl est trait pour trait le type d'homme que Foufouna aime. Le jeu de jalousie a très vite pris de l'ampleur au point que la cougar de l'aventure a été obligée de révéler la supercherie à son ami. Dans le jeu, les deux hommes ont passé beaucoup de temps ensemble. Rendez-vous à la plage, journées papotages... Un vrai couple ! Repartis main dans le main à la fin du jeu, les deux amoureux seraient toujours ensemble. Dans le dernier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, Eddy a remercié Lucie pour tous les bienfaits que les coachings ont eus sur lui. Le jeune homme s'assume désormais pleinement et est prêt à s'accepter tel qu'il est.

5. Jazz et Orlando : la bague au doigt, et après ?

Après avoir demandé la main de sa belle, les deux amoureux sont rentrés en France afin d'officialiser leur histoire d'amour. "Jazz est la femme de ma vie, je veux faire ma vie avec elle", déclarait le prétendant dans la Villa des Cœurs Brisés. Pour autant, le retour en France aura été brutal pour le couple. Jazz s'est rendu compte que l'amour qu'elle portait pour Orlando n'était pas assez solide pour construire quelque chose. "C'était difficile de se parler car il ne parle pas la même langue que moi", a-t-elle confié à MYTF1. Grâce à Lucie, Jazz se sent prête à retomber amoureuse et faire table rase du passé.

6. Anaïs et Antho : un couple fragilisé

Anaïs est entrée dans la Villa des Cœurs Brisés avec une problématique lourde de sens. Trahie en amour, la jolie Marseillaise a trouvé une épaule sur laquelle s'appuyer en la personne d'Antho. Gentil, doux et attentionné, le jeune homme avait toutes les qualités rêvées mais pas pour l'ancienne participante de Secret Story. "J'ai besoin d'un homme fort, qui prenne des décisions", a-t-elle confié dans le jeu. Aujourd'hui, la jeune femme est toujours célibataire. Un brin exigeante, elle peut tout de même compter sur l'appui de sa sœur, son alliée dans la vie de tous les jours et conseillère de choix... Antho de son côté aurait trouvé chaussure à son pied, mais ne comptez pas sur lui pour vous en dire davantage.

7. Vincent, Steven, Flo : éternels séducteurs

Steven, Vincent et Flo ont déjà eu plusieurs conquêtes amoureuses par le passé. En intégrant la Villa, Vincent voulait apprendre à tomber amoureux en ne s'attardant pas que sur le physique. Après avoir rencontré plusieurs femmes dont Cécile et Daisy, les deux dernières en date, le beau gosse s'est remis avec son ex, la jolie Sarah qui s'est illustrée dans la dernière saison de Secret Story. Steven n'est pas en reste ! Après plusieurs dates ratés, le père de famille n'a ramené personne avec lui. Flo, qui a séduit Eve et Tara, est venu en République dominicaine pour régler son problème d'infidélité. A l'heure actuelle, le beau gosse demeure célibataire.