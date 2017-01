Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, un nouvel épisode de "La Villa des cœurs Brisés" était diffusé sur NT1. L’occasion pour les téléspectateurs d’en savoir un peu plus sur le nouvel arrivant, Flo. L’épisode a également été marqué par une dispute entre Martika et les autres habitants. Vous avez loupé l’épisode ? Pas de panique, voici les cinq choses à retenir.

1/ Eddy devient le cœur brisé de la semaine



A l’issue de chaque semaine, Lucie désigne un cœur brisé qui s’est démarqué durant les coachings. Si Eddy n’a pas obtenu de bracelet –signe d’une évolution selon Lucie, la love coach – le jeune homme a remporté le droit de passer une nuit dans un hôtel avec la personne de son choix. C’est sans hésitation qu’il décide d’inviter Smaïl, son coup de cœur. Mais pas facile pour lui de gérer son stress : "J’ai peur, je ne sais pas comment réagir", confie-t-il aux autres habitants.



2/ Sortie avec Martika, Eve, Flo et Antho



Lors d’une première discussion avec Lucie, Flo – fraîchement débarqué dans la Villa – explique sa problématique, à savoir qu’il a toujours été infidèle et qu’il souhaite changer son comportement vis-à-vis des femmes. Après ce premier entretien, Flo, Eve, Antho et Martika sont invités pour une sortie en canoë-kayak. L’occasion pour les deux nouveaux arrivés de se rapprocher : "Je suis super heureux, explique Flo. Eve est vraiment la fille qui me plaît dans la Villa."



3/ Un rapprochement entre Eve et Flo

Durant cette première sortie, Eve et Flo se rapprochent. Les deux célibataires se plaisent mutuellement même s’ils préfèrent prendre leur temps. Eve n’est pas insensible au charme du beau jeune homme, et elle compte bien lui faire savoir.

4/ La déclaration d’amour de Martika à Antho



Martika – qui au départ préférait partir en sortie avec Vincent – décide finalement de déclarer sa flamme à Antho. La jeune femme est tombée sous son charme dès son arrivée dans la Villa. Et Martika n’hésite pas à lui faire une véritable déclaration : « Je t’apprécie beaucoup, confie-t-elle avant de laisser échapper quelques larmes. Quand nos regards se sont croisés, j’ai senti quelque chose. Un électrochoc. Plus je t’entendais parler, plus je me disais que tu étais comme moi. » Mais malheureusement pour elle, Antho n’a pas ressenti ce même coup de cœur : « Je ne ressens rien pour elle. »



5/ Le "procès" de Martika



De retour à la Villa, Martika est très vite questionnée sur ses vrais sentiments. Les autres habitants sont lassés de son comportement. La jeune femme n’assume pas vraiment ce qu’elle a dit à Antho et Anaïs perd son calme : « Elle n’a vraiment pas froid aux yeux, c’est une menteuse. Sa problématique ce n’est pas qu’elle ne fait pas confiance aux hommes, c’est qu’elle les veut tous. » Des propos qui blessent la principale intéressée qui ne tarde pas à se défendre : « Je ne mens pas, je dis simplement ce que je pense », ajoute-t-elle.