Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 diffusait un nouvel épisode de La Villa des Cœurs Brisés. L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à la dernière soirée des habitants. Au programme : des doutes, des séparations et des souvenirs.

1/ Vincent et Daisy : "potes ++"

Vincent et Daisy continuent de se tourner autour. Après avoir accepté d'intégrer la villa des amis, le couple se retrouve sur l'heure du midi avec les autres cœurs brisés. Après s'être mis à l'écart, les deux amoureux en sont venus à la conclusion qu'ils sont un petit peu plus que des amis. "On est potes ++, autant en profiter", lance Vincent. "Je n'ai pas forcément envie de tout faire avec elle, c'est assez compliqué", avoue-t-il face à la caméra.

2/ Anaïs se paye la tête de Martika

Anaïs décide une nouvelle fois de tester la jalousie de Martika. A la piscine, elle se rapproche de Tony, afin de faire croire qu'elle le séduit. De son côté, la jolie monégasque est partie avec Flo histoire de faire diversion. Et ça marche ! Vexée en voyant les vidéos sur le portable d'Antho, la jolie brune décide de mettre les points sur les "i" avec Tony. Mais très vite, les autres cœurs brisés décident de lui avouer qu'il s'agit uniquement d'un canular. Cette petite crise de jalousie montre qu'elle tient à son chéri coûte que coûte.

3/ Steven et Anaïs : et plus si affinité

Après avoir fait du quad ensemble, les deux amis décident de se parler à cœur ouvert. Le beau gosse s'ouvre à sa prétendante. "De mon côté, c'est toujours dans la positif entre nous deux. Si on est sur la même longueur d'onde, on va aller jusqu'au bout", confie le séducteur à la demoiselle. Pourtant, Steven a encore de sérieux doute sur ses sentiments. Comment lui avouer qu'il n'est pas complice avec elle ? Jusqu'où ira le mensonge ?

4/ Vincent et Daisy, c'est fini

"Je pense que nous deux on avait besoin de temps avant de construire quelque chose de solide", avoue Daisy, émue à l'idée de quitter Vincent. Pour elle, le beau gosse est quelqu'un de bien. Il est devenu son ami, voire son complice. Leur rupture est donc difficile mais pas insurmontable.

5/ La Villa des Cœurs Brisés : l'aventure touche à sa fin

La dernière soirée est placée sous le signe de la nostalgie pour les cœurs brisés restants. Après une rétrospective de leur aventure, Antony a tenu à adresser un mot à ses amis. Il n'hésite pas à demander à Nathalie si elle a trouvé l'amour. Julien, lui, en profite pour prendre des nouvelles de son ami Eddy. Enfin, Naëlle et Lakhdar, plus amoureux que jamais, ont adressé un mot à leurs amis restés à l'autre bout de l'Atlantique. Pour conclure cette dernière soirée, les derniers habitants décident de jeter une lanterne thaïlandaise, symbole de l'union des cœurs brisés. Après avoir fait un dernier vœu, ils lâchent ensemble le flambeau qui rejoint le ciel.