Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

1/ Jazz pousse un coup de gueule



Après avoir entendu une disccusion entre Nathalie et Martika sur la sincérité de son couple, Jazz pousse un véritable coup de gueule. La jeune femme n’accepte pas que les deux amies jugent sa relation avec Orlando. Une importante dispute éclate entre le trio, devant les garçons –Orlando, Antho et Tony – visiblement choqués de voir la scène se dérouler sous leurs yeux. Heureusement, le petit-ami de Jazz trouve les mots justes pour apaiser sa colère.





2/ Balade romantique à Saint-Domingue

Pendant que certains cœurs brisés se disputent à la Villa, d’autres profitent du soleil et de l’ambiance de Saint-Domingue. L’occasion pour Eddy et Smaïl de franchir une nouvelle étape dans leur relation, celle de la sortie en amoureux dans la rue. Pour les aider, Anaïs leur propose une balade romantique en calèche. Dans l’intimité, les deux hommes se déclarent leurs sentiments : "Pour l’instant, je suis vraiment attachée à toi", affirme Smaïl.





3/ Une tension palpable dans la Villa

De retour dans la Villa, Martika, Jazz et Nathalie ne s’adressent pas la parole. Un froid glacial s’installe dans la maison. Heureusement pour Antho, Tara arrive pour détendre l’atmosphère. Cette dernière intègre la Villa des amis, pour le plus grand plaisir du jeune homme.





4/ Flo met les choses au clair avec Terry

A Saint-Domingue, les cœurs brisés profitent d’une sortie en mer pour entamer des rapprochements physiques. Problème : Terry semble plus à l’aise auprès de Steven qu’à côté de son prétendant, Flo. Une situation qui dérange ce dernier, qui ne tarde pas à mettre les choses au clair : "Je n’ai pas senti que tu cherchais à me séduire", lance Flo, évoquant également son rapprochement avec Steven. Mais la jeune femme se semble pas consciente de ce flirt : "C’est juste bons délires lui et moi", assure pourtant Terry.





5/ Règlement de comptes général

Enfin de retour de Saint-Domingue, Anaïs, Vincent, Flo, Eddy et les autres apprennent avec stupeur la dispute de l’après-midi. Jazz leur explique la situation et notamment les réflexions de Martika et Tony. Face à cet acharnement, Anaïs et Vincent prennent la défense de leur amie et une dispute éclate dans le salon. Même Vincent perd son sang-froid : "Il ne faut pas toucher à Jazz", indique Eddy. Une fois seule et mise à l’écart, Martika fait ses valises et décide d’écrire un mot aux cœurs brisés. Quittera-t-elle l’aventure ? Réponse demain !