Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

1/ Eddy et Smaïl se réconcilient

A la fin de l’épisode 46, Eddy et Smaïl se sont quittés brusquement. Le cœur brisé souhaitait passer la nuit au côté de son prétendant mais ce dernier ne semblait pas très à l’aise. C’est finalement chacun de leur côté que les tourtereaux ont passé la nuit. Ce matin, Eddy se sent gêné et attristé par cette fin de soirée quelque peu raté. Il décide de préparer le petit-déjeuner à Smaïl afin de mettre les choses au clair. Les tensions s’apaisent : "J’ai peut-être été un peu brusque", avoue Smaïl.





2/ Martika se fait piéger par Tony

Lucie invite Martika à un nouveau au coaching. La jeune femme ne s’attendait sans doute pas à un tel exercice mais elle doit rencontrer un autre prétendant alors qu’elle est déjà en couple avec Tony. La love coach souhaite confronter Martika à sa problématique, celle d’être attirée par chaque homme qui lui prête attention. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Tony guide Théo – le nouveau prétendant – à l’aide d’une oreillette. Le but : voir si Martika tombe une fois de plus dans le piège de la séduction. Et bonne nouvelle pour Tony, la jeune femme ne semble pas attirée par ce nouveau prétendant et l’éconduit : "Je suis très content de ce que j’ai vu et entendu", a confié Tony.





3/ Eddy et Smaïl officialisent leur relation

Dans la matinée, Eddy et Smaïl s’isolent pour mettre les choses au clair. Eddy prend conscience de la pudeur de Smaïl mais souhaite poursuivre leur relation. Ils officialisent leur histoire avant de se faire un câlin : "Pour moi c’est une évidence", explique Smaïl.





4/ Nathalie et Philippe partent en rendez-vous

Nathalie rencontre pour la deuxième fois son prétendant, Philippe. Prête à ouvrir son cœur à un homme de son âge, Nathalie décide de l’inviter à passer une soirée exceptionnelle dans un hôtel de charme.



5/ Antho embrasse Tara



Afin de continuer à se connaître, Antho décide d’inviter Tara au spa. Au programme, massage et détente dans un hammam. L’occasion pour le cœur brisé de se rapprocher de sa prétendante. Et quoi de mieux qu’un baiser sous la douche pour se séduire ?