Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Mélanie s’en prend à Vincent

La soirée d’hier a laissé un goût amer à Mélanie et Antony. Ce matin, la jolie blonde en profite pour régler ses comptes avec son chéri et les autres habitants. Certaines remarques n’ont pas plu à la pétillante jeune femme. Pour rappel, les deux tourtereaux ont échoué au quizz spécial couple et les autres Habitants s’en sont donnés à cœur joie pour les tacler, notamment Vincent qui y est allé de ses commentaires. Mais, le ton monte rapidement entre les deux protagonistes et Antony demande à sa prétendante de se calmer pour éviter d’envenimer les choses. C’est mal connaître "Mélanight" qui s'écharpe avec l'éternel séducteur devant tout le monde...

2/ Antony fait le bilan

Toutes ces disputes incessantes pèsent sur le moral d’Antony. Le jeune homme est perdu et ne sait plus s’il aime toujours Mélanie. Il décide de prendre les garçons de la villa à part pour se livrer. Sans filtre, il prend une décision radicale. "Je vous le dis, je vais faire mes valises. Mon coaching est arrivé à terme. Plus je reste ici, plus elle essaye de me mettre les nerfs. Je quitte la Villa", avoue-t-il. Pour les autres cœurs brisés, Mélanie ne le mérite pas. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est lui qui part et non elle. Le jeune homme fond en larmes, sous les yeux ébahis de Mélanie, qui veut le raisonner.

3/ Les filles raisonnent Mélanie

Jazz est la première à avouer à Mélanie que son excessivité nuit à son couple avec Antony. En larmes, Mélanie veut quitter le jeu. Naëlle suit sa copine, mais ne cautionne pas son comportement pour autant. "Je n’en peux plus. Tu te calmes, tu la fermes pour une fois. Tu ne voudrais pas être une femme adulte pour une fois", lance la Bachelorette à sa meilleure amie. "Je pense qu’elle prend conscience qu’elle a fait beaucoup de mal à Antony, mais c'est trop tard", conclut-elle. La jeune femme essaye de faire réagir Mélanie mais cette dernière n'y arrive pas. Amoureuse de son homme, elle ne peut concevoir l'idée qu'il la quitte pour de bon.

4/ Antony quitte la Villa des Cœurs Brisés

Antony quitte la Villa définitivement. Une décision que la jeune femme n’accepte pas. "Je ne veux pas que tu partes, je pars avec toi", avoue-t-elle en larmes. Mais le jeune homme veut partir seul. Seule face à tous, Mélanie pique une crise de nerfs. Très remontée envers Vincent et Jazz avec qui le ton monte très vite, elle laisse partir sa moitié, à bout de force.

5/ Mélanie et Antony se disent au revoir

"C’est fini entre nous", avoue Antony à sa belle avant de partir. Après plusieurs jours d'aventure, c'en est fini pour Mélanie et Antony. "J’ai pris une vraie décision et je ne reviens pas dessus. Je n’ai pas de regrets car je me dis que derrière moi, ce n’est que de belles rencontres, même avec Mélanie. Je repars grandi, mon coaching réussi", conclut-il. Pour rappel, Antony voulait trouver une fille qui le respecte et qui n'aille pas voir ailleurs. Fidèle, ce dernier avait confié à Lucie n'avoir jamais trompé quiconque. Mélanie parviendra-t-elle à se remettre de cette rupture douloureuse ? La réponse au prochain épisode…

