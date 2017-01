Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Flo fait irruption dans la Villa

Le beau gosse est au cœur de toutes les conversations. Martika en est convaincue, toutes les filles de la maison craquent pour lui. Et ce n'est pas Eve qui va dire le contraire. Elle lui a d'ailleurs proposé de dormir avec elle dans sa chambre, Cécile étant partie quelques jours auparavant. "Que demander de plus ? Il est grand musclé, belle gueule, il nous met toutes d'accord", avoue-t-elle. La problématique de Flo est claire : il est infidèle. Mais ça ne semble pas être un frein pour la jolie brune, prête à tout pour le faire changer.

2/ Orlando fait irruption dans la Villa

Aux anges, Jazz présente son compagnon aux autres habitants. "Je ne m'attendais pas à ça", déclare Eddy avant même de voir le jeune homme dire bonjour aux autres. Pour Nathalie, leur amour crève les yeux. "Ils sont si beaux ensemble". Très vite, la jeune femme fait le tour du propriétaire et installe les affaires de son Orlando dans sa chambre. Le prétendant de Jazz prend vite ses marques dans la Villa. Pour fêter l'arrivée des deux jeunes hommes dans la Villa, Lucie a convié les cœurs brisés pour une soirée à bord d'un bateau.

3/ Eve et Flo se rapprochent

"J'ai un très bon feeling avec toi", commence Flo en s'adressant à Eve. Sur le bateau, des couples sont en train de se former... Mais attention, car Martika n'est pas loin et elle est prête à sortir les griffes. Elle-aussi piquée par le beau gosse aux tablettes de chocolat, la jolie italienne essaye tant bien que mal de prendre la température...

4/ La mission de Nathalie et Smaïl se termine

En arrivant sur le bateau, Nathalie joue les faux-semblants. Elle se donne à 100% avec Smaïl et décide de s'isoler avec son "prétendant" pour faire parler. Et la mission est réussie. Eddy assiste médusé à la scène. "Je me sens incompris", déclare-t-il avant de se concerter avec Anaïs pour parler de sa frustration immense. Après avoir joué la comédie, il est temps d'avouer l'inavouable. "Smaïl n'est pas là pour moi du tout, mais il est là pour toi Eddy", avoue Nathalie. Eddy n'en revient pas ! Il ne s'imaginait pas que le beau gosse était là pour lui. Le cœur brisé tombe des nues. "C'est parti loin, je me suis fait avoir", confie-t-il, avant de s'isoler avec son prétendant. Anaïs et Vincent se réjouissent pour leur ami.

5/ Eve est récompensée

A peine arrivée, Eve obtient son premier bracelet. Lucie souhaite l'encourager à aller toujours de l'avant. Même si rendez-vous avec Tony n'a pas été une réussite, la jeune femme a réussi à maîtriser ses réactions. Steven est le deuxième cœur brisé à obtenir son bracelet ! Une première pour le beau gosse qui s'est comporté comme un gentleman avec Kelly, sa prétendante. Enfin, Eddy, qui était censé obtenir un pendentif pour son changement d'attitude ne reçoit rien... Lucie a une toute autre idée derrière la tête.