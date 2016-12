Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Une belle surprise pour Vincent

Une surprise peut en cacher une autre... Ce soir, les cœurs brisés ont profité d'une soirée dansante pour apaiser les récentes tensions au sein de la Villa. Anaïs et Eddy en ont profité pour ramener Cécile. "Je suis content, car j'étais dans mon coin pendant la soirée et ça me fait plaisir de la voir", prévient Vincent, aux anges en voyant se prétendante débarquer. Touché en plein cœur, il souhaite faire une surprise à sa chérie lors de leur prochain rendez-vous...

2/ Steven, jaloux de Martika ?

Martika a mis la main sur Thomas, un beau prétendant. Elle souhaite donc l'intégrer à la Villa. Mais la réaction démesurée de Steven perturbe la jeune femme. "Il faut pas intégrer n'importe qui comme ça", déclare l'ancien Prince de l'amour. Ce dernier ne voit pas cette intégration d'un bon œil. Il finit par avouer à la caméra qu'il est jaloux du prétendant de la jolie brune. Les problèmes ne font donc que commencer...

3/ Martika revoit Thomas

"Physiquement Thomas est très charmant, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, c'est un beau garçon, il a du charme", confie Martika. Piquée par le jeune homme, la jolie brune joue de ses charmes, mais se montre un tantinet intimidée face à lui. "J'essaye d'aller vers lui, d'être tactile, je veux lui faire comprendre qu'il y a une petite ouverture", avoue-t-elle. Entre eux deux, l'alchimie est parfaite. La belle italienne veut à tout prix qu'il rencontre les autres cœurs brisés...

4/ Premier bilan pour les cœurs brisés

"Entre potes, pour se livrer, c'est plus simple", avoue Vincent. Jazz, Vincent, Anaïs, Antho, Eddy et Steven ont profité d'une journée en bateau pour se ressourcer. Le séducteur en a profité pour se confier aux autres cœurs brisés. Pour la première fois, il ne parle pas de Cécile comme une simple femme mais comme une potentielle petite amie. C'est d'ailleurs le ressenti d'Anaïs et Antho, qui tiennent à féliciter leur ami pour ce changement d'attitude envers les femmes.

5/ La prise de conscience d'Anaïs

Lucie a décidé de montrer une vidéo pleine de sens à Anaïs. Tour à tour, les cœurs brisés ont adressé un message d'amour à la jeune femme dont la problématique amoureuse l'affecte depuis le début de l'aventure. Après avoir jeté les premières pierres, il lui en reste une à envoyer à la mer. Pour la Marseillaise, l'heure est venue de la balancer le plus loin possible afin d'être libérée et ainsi s'accepter comme elle est. "Les voir tous en ligne derrière moi, je les trouve trop beau", confie Anaïs, émue aux larmes. Convaincue qu'elle n'y arriverait pas, la jeune femme a relevé le défi de la love coach. Elle a ENFIN lâché prise et jeter à la mer ce qui la retenait d'être elle-même depuis le départ.