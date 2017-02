Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Antho et Tara : c'est fini !

Antho n'a toujours pas digéré le rapprochement entre Tara et Flo. Se sentant trahi par sa prétendante, le jeune homme décide de couper court à sa relation avec la jolie brune. Il lui ordonne de partir de la Villa des Cœurs Brisés. "Je me suis rendu compte que ça ne te dérangeait pas d'aller voir les autres garçons", a déclaré le Marseillais devant l'assemblée. Il lui reproche d'avoir jouer les "aguicheuses" avec les autres garçons de la villa. Autoritaire, le beau gosse s'affirme et n'éprouve aucun remords. "Ici on est là pour être sincère et malheureusement, Tara n'a pas été sincère", conclut Flo qui souhaite rassurer son ami.

2/ Vincent fête un événement très spécial

"Ca y'est, ça fait trois ans, on est ensemble, ici, je trouve ça trop beau", déclare Anaïs. A l'occasion de leurs trois ans d'amitié, les trois alliés ont décidé de festoyer avec un petit gâteau de l'amitié sur lequel se trouvent trois bougies. Anaïs ne tarit pas d'éloges sur son ami séducteur. "C'est vraiment mon frère, je l'aime très fort". Une amitié soudée qui ne risque pas de se détruire de sitôt...

3/ Vincent et Daisy, une histoire qui "match"

Vincent semble très proche de Daisy. A l'occasion d'une journée surf, les deux tourtereaux font plus ample connaissance. Et le beau gosse semble être sous le charme de la jolie brune. Après avoir joué avec les vagues, place à la détente. Les deux jeunes gens trinquent "à la séduction". Très vite, la jeune femme lui avoue ce qu'elle préfère chez lui et inversement. "Je sens Daisy intéressée et un peu séduite, ça me plaît", avoue le Portugais face à la caméra. Est-ce le début d'une nouvelle histoire d'amour ? C'est bien parti pour... Le beau gosse l'a invitée à intégrer la villa des amis.

4/ Martika et Tony : nuitée romantique au septième ciel

Une soirée pour se retrouver, Martika et Tony en avaient bien besoin. Les deux tourtereaux ont donc pris leur clique et leur claque pour une soirée romantique dans une villa, loin de toute agitation. Ils en profitent pour jouer au parfait petit couple. Dans la cuisine, les deux amoureux multiplient les questions pour savoir si leur idylle matcherait à l'extérieur de la villa. Et les réponses sont peu concluantes pour la jolie Italienne. Mais, dans la piscine, le jeune homme lui déclare sa flamme et multiplie les compliments affectueux. L'avenir s'annonce donc prometteur pour eux !

5/ Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire...

A l'occasion d'une soirée vérité, les langues se délient... Eddy a avoué son plus gros mensonge : le jeune homme fait régulièrement le mur pour rejoindre Smaïl dans la maison des amis. Anaïs, quant à elle, a avoué avoir embrassé Antho lors de la pool party de Jazz. "C'était juste un bisou, et il le sait très bien, il n'y a pas de problème", se rassure-t-elle. Enfin, Flo a avoué qu'un rapprochement a opéré entre lui et Tara. "Elle a voulu m'embrasser, après j'ai esquivé, mais si j'avais voulu, j'aurais pu", a-t-il déclaré aux autres cœurs brisés. La vérité est enfin rétablie !