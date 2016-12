Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

1/ Antony avoue à Mélanie qu’il n’a pensé qu’à elle pendant son date



Tactique risquée pour le beau Antony : faire croire aux cœurs brisés, y compris à Mélanie, qu’il compte revoir Cécile lors d’un deuxième rendez-vous alors qu’il veut organiser le date pour Vincent. Il doit alors convaincre une Mélanie jalouse et hors d’elle que ce futur rencard n’est pas pour lui. Pour Eddy, qui croit comme les autres que le Marseillais va revoir sa prétendante, cette histoire Antony/Mélanie, « c’est Les Feux de l’Amour » !



2/ Soirée au restaurant pour tous les cœurs brisés



De retour de la plage, Anaïs et Vincent décident d’inviter tous les cœurs brisés au restaurant histoire de passer une bonne soirée. L’occasion pour Antony et Mélanie d’échanger à voix basse sur les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Tous les garçons sont désormais dans la confidence, sauf Vincent, persuadé qu’Antony compte revoir Cécile. Une situation qu’il gère tant bien que mal. C’est évident : il a complètement craqué pour la jolie brune !



3/ Mélanie dit définitivement bye-bye à Fabio



De nouveau très complice avec Antony, Mélanie décide de faire un pas de plus vers lui en lui proposant d’écrire avec elle un texto à Fabio pour définitivement tourner cette page peu concluante de son aventure. Un moment partagé en toute sérénité sous les yeux des cœurs brisés, étonnés que ces deux-là parviennent enfin à tenir une conversation sans se hurler dessus.



4/ Nouveau départ pour Steven



Méfiance, infidélité, souffrance : autant de peurs et d’angoisses que Steven aimerait voir disparaître. Lors d’un coaching avec Lucie, il écrit ces mots sur une lanterne de papier pour la laisser s’envoler dans les airs et de la regarder s’éloigner. Pour la love-coach, c’est un bon moyen de se débarrasser de ce qui empêche le roi de l’infidélité d’avancer. Pas de chance, la lanterne refuse de s’envoler… C’est finalement une bouteille renfermant ses peurs que Steven lancera à la mer. Mission accomplie.



5/ Vincent aura son date avec Cécile



Il n’osait pas y penser, et pourtant c’est vrai : Cécile reviendra à la Villa mais cette fois pour voir Vincent et l’emmener en date. Taquiné par les cœurs brisés toute la journée, complètement « in love » de la prétendante, le célibataire est surexcité à l’idée de la revoir et d’avoir la chance de partager un moment avec elle. Qu’adviendra-t-il lors de ce date tant attendu ? Réponse dans le prochain épisode !