Par Marine Madelmond

1 / Anaïs, Orlando et Vincent organisent une demande en mariage



Orlando et Jazz sont fous amoureux. Les tourtereaux filent le parfait amour dans la Villa des Coeurs Brisés mais Orlando veut passer à la vitesse supérieure. A l'occasion de l'anniversaire de Jazz, il décide de lui faire une surprise. Au côté d'Anaïs et Vincent, il part à la recherche d'une bague pour lui faire une proposition digne des plus grandes comédies romantiques.

2/ Une sortie en groupe à la plage



Pour détendre les cœurs brisés, quoi de mieux qu'une sortie à la plage ? Vincent en profite pour inviter Tara afin de mieux la connaître et Martika propose un nouveau rendez-vous à Tony. L’occasion pour ce dernier couple de partager un moment d’intimité. Séduite, Martika décide d’inviter Tony à intégrer la villa des amis. Proposition qu’il accepte avec plaisir.



3/ Antho et Tara se rapprochent



Après sa rupture avec Anaïs, Antho veut prendre son temps. Au côté de Tara, il souhaite apprendre à la connaître mais sans forcer les choses. Malheureusement, les autres cœurs brisés ne sont pas de cet avis et décident de titiller le jeune homme : "Il prend trop son temps, il faut passer la seconde et même la cinquième", commente Steven.

4/ Le premier rendez-vous de Flo

Flo rencontre une prétendante mais ce n'est pas son style de femme. Pourtant, il est très compétiteur et souhaite la séduire malgré tout.

5/ Eddy enfreint les règles

Devant un rapprochement certain, Eddy décide d'enfreindre les règles et de le retrouver après 20 heures dans la villa des amis. Une décision qu'il n'a pas pris à la légère, lui qui espérait tant une évolution dans leur couple, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Smaïl ne l’accueille pas comme il aurait voulu et ne souhaite pas rompre leur pacte. Eddy repart bredouille, vexé et confus.