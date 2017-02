Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

L'heure est venue de quitter la République dominicaine. Après presque trois mois d'une aventure riche en émotions fortes, il est temps pour nos cœurs brisés de faire leur valise et rentrer en France. Tony et Martika n'ont pas envie de partir. "Ça nous fait tout drôle de partir. On va voir par la suite ce que ça va donner, j'espère me réveiller à ses côtés". La monégasque a peur que la distance prenne le dessus sur leur relation amoureuse... A suivre.

Steven joue la carte de l'honnêteté

Steven quant à lui, préfère être franc avant de rentrer en France. Il décide de prendre Anaïs, sa prétendante en aparté, afin de vider son sac. Sincère, il préfère en rester là avec la jeune femme. Une décision abrupte, mais qui ne la choque pas. "C'est une rupture avec un peu de sourire, avec des mots justes et un peu d'émotion, et je suis soulagé", glisse-t-il. Libéré d'un poids, il peut maintenant penser à l'avenir qui s'ouvre à lui.

Anaïs se sent libérée, délivrée

En arrivant dans la Villa des Cœurs Brisés, Anaïs rentrait avec une problématique très particulière. Blessée en amour, elle a repris confiance en elle grâce à Antho. Ce dernier l'a rassurée, réconfortée et lui a donné l'envie de faire des compromis en amour. Même si les deux cœurs brisés ne sont plus ensemble, elle ressort grandie de cette aventure. "Ce n'est plus un cœur brisé, mais un cœur plein, serein", avoue Eddy au sujet de sa meilleure amie. La jolie Marseillaise n'oubliera jamais tout ce qu'elle a vécu au sein du jeu.

Vincent, un homme changé

"Je pense que j'accorde trop d'importance au physique". Telle était la problématique de Vincent en arrivant dans la Villa des Cœurs Brisés. Au fil du temps, Vincent est parvenu à changer le rapport qu'il entretenait avec les femmes. La jeune Cécile y est pour beaucoup. Avec son physique de rêve et sa personnalité, le séducteur a réussi à avoir un coup de cœur véritable pour une jeune femme. A 26 ans, le beau gosse est conscient que le meilleur est à venir s'il souhaite construire enfin une vie de couple et pourquoi pas une vie de famille. Le Portugais obtient de la part de Lucie le bracelet d'honneur.

Eddy repart amoureux

Jamais tombé amoureux de toute sa vie, l'aventure a été celle de tous les changements pour Eddy. Le jeune homme, qui ne s'assumait pas en tant que gay a trouvé chaussure à son pied. Grâce à Smaïl, "Foufouna" a repris confiance en lui et a brisé sa carapace une bonne fois pour toutes. Heureux et amoureux, les deux jeunes hommes ont passé de longs moments ensemble avant d'officialiser. Cette rencontre a été un véritable déclic. "Il est beau, il est viril, enfin un mec comme je le voulais", finira-t-il par avouer. Avant de partir, les deux tourtereaux ont une vraie conversation. "Je te fais la promesse que si amoureusement parlant ça ne marche pas entre nous, je serai là pour toi", confie Eddy. Et de conclure, "je te fais confiance, ne doute pas de ta sincérité".

La revanche des cœurs brisés !

Après avoir coaché les cœurs brisés pendant plusieurs semaines, c'est autour des cœurs brisés de coacher Lucie. Pour ce faire, Eddy invite Lucie à se regarder devant le miroir. Le même miroir qui avait servi pour Eddy, lors de son coaching. "Je suis bien car j'ai l'impression d'avoir accompli ma mission, je vous aime", déclare-t-elle. Reparti bredouille, Steven ne perd pas une seule seconde et demande à l'experte en amour de le "coacher à vie". Une proposition que la jeune femme ne peut qu'accepter.

Nathalie quant à elle, a laissé parler son cœur pour remercier Lucie. Face à de telles déclarations, la love coach a fondu en larmes. "Vos messages me vont droit au cœur, je ne vous oublierai jamais", lance-t-elle au cœur brisé avant de disparaître définitivement.