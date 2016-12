Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 a diffusé un nouvel épisode de « La Villa des Cœurs Brisés ». L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux rebondissements. Au programme : une belle rencontre, une dernière chance et une surprise.

1/ Le questionnaire de Vincent à Cécile



C’est un véritable entretien d’embauche auquel aura droit Cécile. La prétendante doit répondre à tout un tas de questions concoctées par les cœurs brisés pour ce date très important. Au programme, petite sortie en quad pour rejoindre une plage idyllique. « J’adore son tempérament ! clame Vincent. Je fonds totalement devant Cécile. J’ai bien l’impression que c’est un coup de foudre. »



2/ Antony et Mélanie en rendez-vous de la dernière chance



Les deux cœurs brisés profitent d’une soirée et d’une nuit au calme dans un hôtel très nature. Mais pas question de dormir dans le même lit sachant qu’ils ne sont pas ensemble ! « Ce dîner va être dur en émotions », confie Mélanie. Effectivement, la Bachelorette, qui souffre d’un gros manque de confiance en elle, craque lorsqu’Antony lui fait comprendre qu’elle est importante à ses yeux et qu’elle n’a rien à craindre avec lui.



3/ Des étoiles dans les yeux pour Vincent



Vincent revient de son rendez-vous avec Cécile et demande aux autres cœurs brisés si sa prétendante peut passer la soirée avec eux à la Villa. Les autres sont évidemment ravis et c’est un Vincent aux anges qui présente sa « Mégane Fox » à ses amis. « Ça fait longtemps que j’ai pas vu Vincent aussi rouge, aussi timide, aussi gêné. Mon frère, t’es piqué comme jamais ! », confie Anaïs.



4/ Une surprise pour Eddy



Lucie avertit Eddy qu’une surprise l’attend pour cette soirée. C’est avec anxiété qu’il se prépare. « J’ai peur, j’ai peur parce que je ne sais pas à quoi m’attendre ! ». Malheureusement, la surprise n’est pas à la hauteur de ses attentes. Il sent immédiatement une pointe de féminité chez Greg. Qui plaît en revanche énormément aux autres cœurs brisés, notamment Anaïs, qui le considère parfait pour son ami. Finalement, après une discussion les pieds dans l’eau sur la plage, Eddy semble plus sensible au charme de son prétendant : « Il y a des bonnes vibes, j’aime bien, j’aime beaucoup », reconnaît le cœur brisé.



5/ Vincent joue les grands romantiques avec Cécile



La soirée se passe parfaitement bien pour Vincent et Cécile. Le cœur brisé et sa prétendante ne se quittent pas des yeux. La faute à Cécile qui plonge sans cesse son regard dans celui de Vincent. Lors d’un moment en tête-à-tête à l’écart, il avoue même son envie d’embrasser la belle prétendante, mais s’y refuse, pour faire les choses bien jusqu’au bout. Le Vincent nouveau est arrivé !