Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Cécile et Vincent : c'est terminé !

L'heure est venue de faire le bilan de leur histoire d'amour. "J'adore tes côtés doux, tendre, ton côté discret. Maintenant, il y a des choses qui manquent. Tu es la plus belle, mais je me rends compte que ça ne suffit pas. Le fait d'être toi-même ne me correspond pas", avoue Vincent. "Je pense que nous deux, ça ne sert à rien de continuer", continue-t-il. Blessée, Cécile comprend la décision de son prétendant. "Je le vis comme un échec, mais je pense qu'on s'arrête au bon moment, on ne s'est pas faits de mal", confie-t-elle la larme à l'oeil. La démarche du cœur brisé est sincère. Pour la première fois, le beau gosse renonce à une relation qui avait pourtant bien commencé. "Nos cœurs ne sont pas compatibles, c'est comme ça. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te correspond", termine Vincent.

2/ Jazz et Orlando : le début d'une histoire ?

Un peu de répit pour Jazz. La jeune femme a demandé à Lucie il y a quelques jours de faire venir Orlando. Un jeune homme qu'elle a rencontré auparavant et avec qui elle aurait pu entreprendre une histoire. Mais, par peur du regard des autres, la prétendante n'a pas osé lui ouvrir son cœur. "J'ai le cœur qui bat à mille, je me sens trop bien, je suis perturbée", avoue-t-elle le sourire jusqu'aux oreilles. La venue d'Orlando réchauffe le cœur de la jeune femme. "Il y a une grande place pour toi", lui avoue-t-il les yeux pétillants. Entre eux deux, l'alchimie semble parfaite. "Moi je veux que toi mon chéri", lui glisse-t-elle à l'oreille. "Je me suis tellement reprochée de choses qu'aujourd'hui je pense avoir le droit d'être heureuse, en tout cas, c'est ce que je veux", conclut-elle.

3/ Le rendez-vous raté de Eve

Eve rencontre son premier prétendant, Tony. D'emblée, la jeune femme remarque son âge. "C'est un bel homme, mais il est un peu petit". Après avoir fait part de sa problématique amoureuse, le jeune homme lui confie sa façon d'être avec les filles, et pour Eve, ça ne passe pas. "J'aime beaucoup les femmes, et ça m'arrive d'être infidèle". Pour la jolie brune, ce n'est pas possible d'entreprendre une relation avec un homme volage. "Il ne m'inspire pas du tout confiance, c'est le style d'homme avec qui tu vas être trompée, c'est sûr et certain". Mais comme le dit le dicton, un de perdu, dix de retrouvés !

4/ Antho a le blues

Depuis sa rupture avec Anaïs, Antho s'isole. Sentant son ami s'éloigner des autres, Eddy part à sa rencontre afin d'avoir une discussion sérieuse avec lui. "La solution pour passer à autre chose, c'est de continuer les dating et vivre mon aventure comme j'avais envie de la vivre ici. J'ai envie de penser à moi-même", confie le sudiste au meilleur ami d'Anaïs. Ce dernier comprend ses choix et les respectent. Il entame donc la démarche auprès de Lucie, la love coach.

5/ L'annonce de Naëlle et Lakhdar

Le couple inséparable a une grande nouvelle à faire aux autres cœurs brisés. "Lakhdar et moi on a quelque chose à vous dire", commence Naëlle. Pris de court, les autres Habitants ne savent pas ce que va leur annonce la jolie brune... Pour le savoir, il va falloir attendre demain...