Anaïs hors d'elle en découvrant les images d'Antho et Martika

De retour de leur date, Eddy et Vincent retrouvent les coeurs brisés à la Villa et sentent immédiatement qu'il s'est passé quelque chose. Jazz explique qu'il y a eu quelques clashs pendant leur absence suite à la blague des filles. Pour rassurer Anaïs, Eddy montre les vidéos qu'il a tournées durant l'activité pétanque. Problème : ses commentaires laissent penser qu'il y a eu un vrai rapprochement entre Antho et Martika ! La jeune femme est hors d'elle et décide d'en découdre immédiatement avec Martika. Extrait de l'épisode 26 de La Villa des cœurs brisés - Lundi 26 décembre 2016