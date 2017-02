Anaïs, Eddy et Vincent célèbrent leurs trois ans d'amitié

Il y a trois ans, Vincent, Eddy et Anaïs se rencontraient dans la septième édition de Secret Story. Grâce à la Villa, les inséparables ont pu continuer à se découvrir et sont extrêmement heureux de voir les progrès accomplis par chacun. C'est donc l'occasion pour eux de se redire à quel point ils s'aiment. A l'avenir, ce trio d'inséparables compte bien rester soudé. S'ils éprouvent parfois quelques difficultés à contrôler leurs émotions, ces trois coeurs brisés nous ont surtout montré qu'ils ont un coeur et sont désormais prêts à aimer. Extrait de l'épisode 53 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 1er février 2017 - NT1