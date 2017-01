Anaïs & Antho : c'est fini !

Antho l'avait senti... Depuis quelques jours, Anaïs était de plus en plus distante avec lui. Lors de l'excursion quad, elle lui avait déjà confié ses doutes quant à leur futur après l'aventure. Leurs différences de caractère et leur écart d'âge bloquent Anaïs. Elle a le sentiment que ça ne pourra pas marcher entre eux. C'est donc lors de la soirée hawaïenne qu'elle fait part de son ressenti à Antho. Le jeune homme se montre compréhensif et dit ne pas en vouloir à Anaïs. Comment évoluera leur relation dans l'aventure ? Extrait de l'épisode 37 de la Villa des coeurs brisés - NT1