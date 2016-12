Anaïs & Antho : fin de l'histoire ?

Une fois la colère de Lakhdar et Antho retombée, Anaïs décide de tout révéler aux garçons sur la "petite blague" des filles. Mais Antho a beaucoup de mal à digérer que sa copine se soit comportée de la sorte. Il explique qu'il n'a pas à se faire tester par sa copine et qu'il ne supportera pas longtemps ce genre d'attitude. Face à lui, Anaïs est fermée et ne semble pas prête à s'excuser. Est-ce déjà la fin d'une belle histoire ? Extrait de l'épisode 26 de La Villa des cœurs brisés - Lundi 26 décembre 2016