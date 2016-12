Entre Anaïs et Antho, c'est désormais officiel : l'amour est là ! Il n'empêche que les deux coeurs brisés ont encore un peu de mal à se la jouer romantique... Pendant que Vincent tente de faire connaissance avec Ophélie, Antho et Anaïs s'isolent et en profitent pour se parler. Entre eux, pas de nuage à l'horizon !