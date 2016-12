Anaïs & Antho : la réconciliation

Tendue par les tensions de la veille et du jour-même avec Martika, Anaïs s'entretient avec Lucie. Elle lui explique qu'elle n'arrive plus à supporter Martika et son comportement de séductrice. Elle arrive à saturation et se perd même dans les sentiments qu'elle éprouve pour Antho. Lucie l'encourage à relativiser, tourner la page et tenter de discuter avec Antho. Elle finit donc par engager la discussion avec lui. Le jeune homme explique qu'il a pris conscience qu'il aurait du mettre des barrières à Martika pour rassurer Anaïs. Une conversation qui va réussir à calmer Anaïs. Extrait de l'épisode 28 du mercredi 28/12/2016 - NT1