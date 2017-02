Anaïs & Martika : retour sur les clashs des meilleures ennemies de la Villa

Dès son arrivée dans la Villa, Martika a multiplié les faux pas en se rapprochant des garçons et notamment d'Antho qui était en couple avec Anaïs. Celle-ci a très vite bondi en voyant la séductrice tenter de se rapprocher de son homme et les clashs se sont enchaînés dans la Villa. Si Martika n'est pas rancunière et n'en veut pas à Anaïs, cette dernière semble moins encline à se rapprocher de Martika... Extrait de l'épisode 55 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 3 février 2017 - NT1