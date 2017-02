Anaïs fait le bilan

En faisant ses valises avec Eddy, Anaïs le remercie d'avoir été présent pour elle tout au long de l'aventure. Venue ici parce qu'elle manquait de confiance en elle, les exercices de Lucie lui ont permis de faire beaucoup de progrès. Son histoire avec Antho et leur relation d'ami-moureux lui a permis d'avancer et de tourner la page de son douloureux passé. Malgré son échec avec Antho, elle ressort grandie de cette aventure et est extrêmement reconnaissante envers Lucie et les amis qui l'ont soutenue durant toutes ces semaines. Extrait de l'épisode 55 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 3 février 2017 - NT1