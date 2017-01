Anaïs prépare le procès de Martika

Pendant l'après-midi, et alors que Martika est partie en excursion avec Antho, Flo et Eve, Anaïs annonce qu'elle prépare le procès de Martika. N'ayant pas apprécié le comportement la séductrice de Monaco, Anaïs veut mettre les choses au clair avec elle une bonne fois pour toute. Quand on sait ce qu'est devenue Maddy après le procès que lui avaient fait les coeurs brisés, on a de quoi avoir peur pour Martika ! Extrait de l'épisode 41 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 16 janvier 2017 - NT1