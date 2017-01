Anaïs se confie à sa Foufouna

Après avoir expliqué à Antho qu'elle souhaitait prendre ses distances avec lui, Anaïs fait part à Eddy (alias sa "foufouna") de cette décision. Jazz s'incruste dans la conversation. Anaïs explique qu'elle a essayé de se forcer, et qu'elle est physiquement et mentalement attirée par Antho. Le problème est qu'elle sent qu'elle n'a pas le dessus sur Antho, chose qu'elle n'a pas osé lui dire en face. Elle a besoin de réfléchir et aimerait que sa soeur Manon soit à ses côtés pour l'éclairer. Extrait de l'épisode 37 de la Villa des coeurs brisés - NT1