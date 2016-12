Anaïs se confie à Jazz : les tensions continuent avec Martika

Les tensions sont toujours palpables dans la Villa… Et plus particulièrement entre Anaïs et Martika. Les deux cœurs brisés sont dans un froid glacial et rien ne semble les apaiser. D’autant plus que Martika a eu quelques antécédents avec Steven, grand ami d’Anaïs. Cette dernière se confie donc à Jazz pour éviter la confrontation directe et que le clash ne reparte de plus belle. Y aura-t-il une possibilité pour que les deux enterrent la hache de guerre ? Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !