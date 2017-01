Anaïs et Vincent se transforment en hyène

Toujours à l'écart du groupe, les célibataires s'amusent à imiter les couples de la Villa. Martika et Tony sont naturellement les premières cibles des moqueries de leurs camarades célibataires. Un jeu qui n'échappe pas aux couples qui préfèrent rester indifférents à ce type de comportement. Jazz décide de faire comme s'ils n'existaient pas, et lance un jeu. Chaque prétendant doit dire ce qu'il pense de son coeur brisé en un mot. Honnêteté pour Tony, sincérité pour Eddy, romantique pour Antho... et "il me plait" pour Flo. Terry ne semble pas à fond sur ce dernier ! Orlando finit sur une belle note en décrivant Jazz comme la femme de sa vie. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1