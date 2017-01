Antho : enfin prêt à tourner la page "Anaïs" ?

Antho a du mal à se remettre de sa rupture avec Anaïs. Il a hâte de reprendre les séances de coaching avec Lucie pour régler sa problématique amoureuse ("je suis trop gentil"). Et c'est son jour de chance puisque la love coach débarque dans la Villa avec un ballon de basket. Elle le remet à Antho et le charge de renvoyer le ballon à Vincent en exprimant ce qui le met actuellement en colère. Antho doit imaginer que Vincent est Anaïs. Il confie alors qu'il est déçu que leur relation ait empiété sur leur amitié. De plus, il aurait aimé aider Anaïs à vaincre sa problématique amoureuse. Extrait de l'épisode 42 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 17 janvier 2017 - NT1