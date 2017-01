Antho & Tara échangent leur premier baiser

Toujours timides lors de leur dernier face-à-face, Antho et Tara ont décidé de faire monter la température d'un cran ! Le jeune homme a organisé un rendez-vous spa à sa prétendante. L'occasion pour les tourtereaux de se rapprocher et de passer en mode tactile. Après une petite séance de rigolade, Antho passe aux choses sérieuses... il se fait masser par sa elle, et la température monte d'un cran... Les tourtereaux échangent enfin leur premier baiser ! Extrait de l'épisode 47 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 24 janvier 2017 - NT1