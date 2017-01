Antho franchit un cap avec Tara

Entre Antho et Tara, le courant passe très bien. Après le dîner, le jeune homme souhaite rassurer Tara sur le comportement d'Anaïs, Vincent et Steven durant la soirée. Il veut qu'elle se sente le plus à l'aise possible à ses côtés et lui explique qu'elle n'a pas à se faire influencer par les railleries de ses camarades. Pour faire avancer leur couple, Antho lui propose donc d'intégrer la Villa des amis. Une proposition acceptée par Tara, ravie de voir que ses sentiments sont probablement réciproque. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1