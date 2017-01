Antho, Martika et Nathalie prennent le large avec leurs prétendants

Cet après-midi, Antho, Martika et Nathalie retrouve Tara, Tony et Kevin pour une excursion en bateau. Assez rapidement, les couples se forment. Martika et Tony sont très proches et se câlinent sans hésiter. Du côté de Nathalie, la situation est un peu moins chaleureuse que la veille. Nathalie semble un peu moins motivée que la veille. Entre Antho et Tara, l'ambiance est à l'échange. Le jeune homme se sent plus à l'aise que lors de son premier date catastrophique avec Anaïs. Il peut donc remercier Lucie qui l'a beaucoup fait progresser depuis le début de l'aventure. Extrait de l'épisode 44 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 19 janvier 2017 - NT1