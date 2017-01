Antho s'improvise coach sportif

Ce matin, Antho sent que les cœurs brisés auraient bien besoin d'un cours de sport. Il les réunit dans le jardin et leur propose de se lancer dans plusieurs séries d'abdos-fessiers. Problème : les cœurs brisés sont des cas désespérés selon Antho ! Ils sont dissipés et mettent très peu de cœur à l'ouvrage... Le cœur brisé qui s'est improvisé coach sportif rend très rapidement les armes... Extrait de l'épisode 31 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 2 janvier 2016 - NT1