Antho et Tara : le début d'une longue histoire ?

Pause déjeuner pour les coeurs brisés partis en excursion avec leurs prétendants. Alors que Martika et Tony viennent d'officialiser la naissance de leur couple, Nathalie et Kevin semblent avoir un peu plus de mal à assumer leur relation naissante. Antho et Tara, aussi timides l'un que l'autre, vont avoir besoin des encouragements de leurs camarades pour réussir à se livrer sur leurs sentiments. Ayant beaucoup évolue depuis le début de l'aventure, Antho parvient à exprimer l'attirance qu'il a pour la belle Tara et saisit l'occasion pour s'isoler avec la jeune femme... Extrait de l'épisode 44 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 19 janvier 2017 - NT1