Antony annonce aux garçons qu'il va quitter la Villa

Le comportement de Mélanie a prouvé à Antony qu'elle avait encore énormément de progrès à faire pour contrôler son excessivité. Lassé de subir les changements d'humeur de sa copine, Antony est sur le point de prendre une décision qui pourrait tout changer. Il réunit les garçons de la Villa pour leur annoncer. Il va faire ses valises. Sa décision est très réfléchie : son coaching est arrivé à termes mais il sent que Mélanie a encore énormément de progrès à faire. Ne se voyant pas rompre et rester pour rencontrer d'autres prétendantes, il aime autant rentrer en France et laisser à Mélanie l'opportunité de régler ses problèmes. Une décision inacceptable pour les coeurs brisés qui tentent de le convaincre de rester. Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1