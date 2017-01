Anaïs et Jazz rejoignent Antony et les garçons et apprennent que ce dernier veut partir. Elles tentent de le convaincre de rester, mais le jeune homme est déterminé. Il explique ensuite à Mélanie les raisons de son choix, mais elle bloque. Elle ne se voit pas continuer l'aventure sans lui. En pleurs, la jeune femme tente de le retenir... Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1