Ce qui vous attend dans l'épisode 26

La tension est montée d'un cran dans la Villa suite à l'arrivée de Martika ! Le retour des filles après leur (fausse) soirée sera tendu. Jazz et Martika vivront leur premier clash, et Lakhdar semblera très remonté contre Naëlle. De leur côté; Vincent et Eddy retrouveront Cécile et Greg avec qui ils ont déjà passé une soirée. Vincent confirmera-t-il son coup de foudre pour la belle Cécile ? Extrait de l'épisode 25 de La Villa des coeurs brisés - Vendredi 23/12/2016 - NT1