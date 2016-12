Ce qui vous attend dans l'épisode 27

Dans le prochain épisode de La Villa, Vincent et Cécile se revoient lors d'un nouveau date en face à face. Cécile va-t-elle réussir à faire confiance à Vincent, poursuivi par sa réputation d'homme à femmes ? A la Villa, les tensions plus présentes que jamais. Anaïs ne peut plus voir Martika et provoque un nouveau clash avec la jeune femme. Retenue par ses camarades, elle semble à être à deux doigts d'en venir aux mains. Extrait de l'épisode 26 de La Villa des cœurs brisés - Lundi 26 décembre 2016