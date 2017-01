Dans le prochain épisode de la Villa, l'ancienne Mélanie refait surface. Au lendemain de la grande battle des couples de la Villa (perdue par Mélanie et Antony), la jeune femme se clashe sévèrement avec Vincent et son couple avec Antony semble plus fragile que jamais. Torrents de larmes et grosses disputes au programme... préparez les mouchoirs ! Extrait de l'épisode 32 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 3 janvier 2016 - NT1