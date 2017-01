Ce qui vous attend dans l'épisode 35

Dans le prochain épisode de la Villa des coeurs brisés, Steven va pouvoir se rattraper auprès de la gent féminine. Lucie lui organise un date avec une prétendante dont le physique et le caractère vont très rapidement conquérir notre grand séducteur. De son côté, Lakhdar poursuivra son coaching avec Lucie et découvrira un message vidéo provenant de son ex ! Comment va-t-il réagir face à la surprise réservée par Lucie ? Une nouvelle célibataire intégrera la Villa. Son arrivée ne fera pas le bonheur de Jazz qui avoue la détester. Découvrez son identité demain vendredi 6 janvier, dès 19h15, sur NT1. Extrait de La Villa des coeurs brisés - Episode 34 - Jeudi 5 janvier 2016