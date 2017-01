Ce qui vous attend dans l'épisode 36

Dans le prochain épisode de la Villa, changement d'ambiance entre Thomas et Martika. Suite à un jeu, la jeune femme est très remontée contre Thomas et va jusqu'à lui proposer de quitter l'aventure ! Naëlle et Lakhdar sont quant à eux plus proches que jamais, et le jeune homme se livre totalement face à une Naëlle un peu plus prudente. Anaïs continue de douter sur l'avenir de son couple avec Antho et lui partage à nouveau ses doutes... Extrait de l'épisode 35 de La Villa des coeurs brisés - Vendredi 6 janvier 2017 - NT1