Pour une fois, on aimerait que le week-end passe en deux heures ! Dans l'épisode 41, Eddy découvrira quelle décision Lucie a pris le concernant. Récompense ou punition ? Eve et Flo iront ramer dans la "jungle" de République dominicaine, et Martika fera une déclaration à Antho. A leur retour, Martika subira les foudres d'Anaïs. Extrait de l'épisode 40 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 13 janvier 2017 - NT1