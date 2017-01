Ce qui vous attend dans l'épisode 42

Dans le prochain épisode de la Villa, le coaching continue pour Antho et Flo qui vont devoir se dépasser pour vaincre leur problématique amoureuse. Martika tentera d'avoir une vraie conversation avec les coeurs brisés qu'elle s'est mis à dos suite à son double jeu avec Vincent et Antho. Anaïs arrivera-t-elle à garder son calme ? Antho parviendra-t-il à tourner la page et vivre son aventure à fond ? La réponse dans l'épisode 42 de la Villa des coeurs brisés, le mardi 17 janvier sur NT1. Extrait de l'épisode 41 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 16 janvier 2017 - NT1