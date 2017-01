Ce qui vous attend dans l'épisode 43

Dans l'épisode 43 de la Villa, l'ambiance se détendra avec l'arrivée de prétendantes et de prétendants dans la Villa. Anaïs lancera un speed dating durant lequel l'une des prétendantes découvrira les points forts et (surtout) les défauts des coeurs brisés célibataires de la Villa. De son coté, Eddy passera un moment seul avec Smaïl, dont le physique le fait totalement craquer. Enfin, Eve décidera de passer la seconde avec Flo et lui offrira son premier baiser. Extrait de l'épisode 42 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 17 janvier 2017 - NT1