Ce qui vous attend dans l'épisode 44

Dans le prochain épisode de la Villa, Martika et Tony seront plus proches que jamais lors d'une excursion. Eddy et Smaïl passeront un pacte que le premier regrettera sur le champs. De son côté, Eve recevra un message bouleversant de la part de son ex. Celle qui vient de débuter une relation avec Flo est perdue et demandera des conseils à Anaïs, devenue le cupidon officiel de la Villa depuis sa rupture avec Antho. Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1