Ce qui vous attend dans l'épisode 45

Dans le prochain épisode de la Villa, Eve fera une grande annonce aux coeurs brisés. Décidera-t-elle de donner une seconde chance à son ex ? Smaïl intégrera la Villa des amis à la demande d'Eddy. Une arrivée redoutée par ce dernier qui appréhende énormément ses retrouvailles avec Smaïl. De son côté, Nathalie aura l'occasion de faire un choix avec la maturité et son démon (les hommes plus jeune) lors d'un date avec Kevin (qu'elle connaït déjà) et un homme de son âge. Extrait de l'épisode 44 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 19 janvier 2017 - NT1